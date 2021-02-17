الترجي يعمق جراح شبيبة القيروان ويعزز صدارته للدوري التونسي

عزز الترجي صدارته ترتيب الدوري التونسي، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه شبيبة القيروان اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة ببطولة الدوري التونسي.

وارتفع رصيد الترجي، الذي حقق انتصاره السادس على التوالي في المسابقة، إلى 34 نقطة في الصدارة، بفارق ثماني نقاط أمام أقرب ملاحقيه النجم الساحلي، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد شبيبة القيروان عند نقطتين فقط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.

افتتح نسيم بن خليفة التسجيل للترجي في الدقيقة 59، قبل أن يضيف زميلاه ويليام توجي وأنيس البدري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 72 و76 على الترتيب.