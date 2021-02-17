قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة مصممة على الإنتاج والتسويق والعمل رغم جائحة كورونا، معربة عن فخرها بافتتاح الدورة 61 من معرض «ديارنا».

وأضافت القباج، في تصريحات خاصة لفضائية «النيل»، مساء الثلاثاء، أن الدورة الـ61 من معرض «ديارنا» ضمت 300 عارض من أنحاء مصر المختلفة، متابعة: «نتنوع في منتجاتنا وأسواقنا، لنبحث عن الزائرين المختلفين من أعمار ومناطق مختلفة».

ولفتت إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالشراكة مع جمعية الهلال الأحمر، موضحة أن هناك عربة إسعاف مجهزة، وسيارات لنقل بعض العارضين والزوار من المناطق المختلفة.

وذكرت أن شعار الدورة الـ61 من المعرض «مصر بتتكلم حرفي»؛ اعترافًا واحترامًا وتقديرًا لأصحاب الحرف الأصيلة الذين يساعدون الدولة على حفظ التراث والثقافة، فضلًا عن أنه منفذ بديكور الخط الكوفي العربي، للتأكيد على أهمية الخط العربي الذي يستخدم في جميع أنواع الفن.

وأشارت إلى وجود عارضين من ذوي الإعاقة واللاجئين والغارمات والغارمين، مفيدة بمشاركة الوزارات المختلفة، مثل الثقافة والشباب والبيئة والصناعة والتجارة.