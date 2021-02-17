الاتحاد الأوروبي يسجل أكثر من 450 ألف وفاة زائدة عن المتوسط بين مارس ونوفمبر

سجلت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 450 ألف حالة وفاة زائدة بين مارس ونوفمبر 2020، وفقا لبيانات صادرة عن الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء.

واستخدم باحثون البيانات الشهرية لمقارنة الوفيات الزائدة في عام 2020 على أساس متوسط​الوفيات المسجلة خلال نفس الفترة من 2016 إلى 2019.

وقالت هيئة الإحصاء "يوروستات" إن البيانات "تعطي مقياسا عاما لتأثير الوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد -19 لأنها تشمل جميع الوفيات بغض النظر عن أسبابها".

ووصلت الوفيات الزائدة إلى ذروتها في نوفمبر، عندما كانت هناك زيادة بنسبة 40% في متوسط عدد الوفيات.

وكانت ذروة شهر نوفمبر مميتة بشكل خاص في بلغاريا وبولندا وسلوفينيا ، والتي أظهرت جميعها زيادة بنسبة تزيد عن 90% بعد تسجيل إجمالي وفيات منخفضة في نيسان/أبريل.

وفي نوفمبر، شهدت بلجيكا زيادة بنسبة 60% تقريبا، بينما اقتربت كل من إيطاليا والنمسا من زيادة بنسبة 50%.