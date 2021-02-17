سويسرا تضاعف الدعم للشركات المتضررة من أزمة كورونا إلى 11 مليار دولار

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اقترحت الحكومة السويسرية تقديم 5 مليارات فرنك (6ر5 مليار دولار) إضافية كمساعدات مالية للشركات التي تضررت أنشطتها من جائحة فيروس كورونا، ليصل إجمالي المساعدات التي تقدمها الدولة للشركات المتضررة من الجائحة إلى 11 مليار دولار، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت الحكومة في طلبها المقدم للبرلمان إن أغلب هذه الأموال ستخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تزيد إيراداتها السنوية عن 5 ملايين فرنك.

ومع تراجع أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا تتعرض الحكومة لضغوط من رجال الأعمال وحزب الشعب القومي لتخفيف القيود والسماح لبعض الشركات باستئناف نشاطها.