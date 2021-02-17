مالكة أحد عقارات مثلث ماسبيرو: نعيش في عدم أمان منذ 3 سنوات

أعربت مها توفيق، مالكة أحد عقارات مثلث ماسبيرو، عن رفضها الانتقال إلى منطقة أخرى، مؤكدة أن السكان يرفضون التعويض بكل الطرق.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أنهم يعيشون في قلق وعدم أمان منذ ثلاث سنوات، معقبة: «عايشين في تهديد، كل شوية حد يقولنا عماراتكو هتتهد عشان داخلين في المثلث».

وأكدت تمسك جميع الملاك والسكان بمنازلهم، مضيفة: «مش ذنبنا إن فيه أبراج هتتبني وعاوزين النيل واجهتهم»، بحسب تعبيرها.

وذكرت أن السكان والملاك صدموا بقرار المحافظة الخاص بضم العمارات للمباني التي ستزال في مراحل لاحقة، معربة عن استيائها الشديد من المعاملة التي يعاملون بها أصحاب العمارات من ثلاث سنوات.

وأوضحت أن بعض العمارات قديمة ومبنية على تراز معماري مميز، متابعة: «شكلها مش وحش زي ما بيقولوا، وكل العمرات فيها أطباء وناس بتخدم البلد».