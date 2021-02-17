أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق الذي ينافس على البطولات يجب أن يبذل مجهودًا كبيرًا دائمًا.
ووجه عبد الحفيظ الشكر إلى اللاعبين على المجهود الذي قدموه خلال المباراة، مشيرًا إلى أنهم خاضوا مباراة قوية للغاية، وظهروا بشكل جيد طوال المباراة، وشهد الشوط الثاني تفوقًا واضحًا للأهلي، نجح خلاله في تسجيل 3 أهداف، مشددًا على أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة أنها تأتي في افتتاح مشوار الفريق بالمجموعة.
وأوضح أن المباراة حققت إيجابيات عديدة، أهمها تسجيل والتر بواليا هدفه الأول مع الأهلي، وكذلك عودة سعد سمير للمشاركة مع الفريق مجددًا، وتألق جونيور أجايي بعد عودتهما من الإصابة.
وتعليقًا على مواجهة سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية، قال عبد الحفيظ: «من المقرر أن نسافر يوم الجمعة. مباراة لن تكون سهلة، لأن سيمبا فريق قوي وتطور أداؤه كثيرًا في الفترة الأخيرة، ويقدمون كرة قدم جميلة ولكن أتمنى أن يحالفنا التوفيق خلال المباراة وأن نعود بالنقاط الثلاث».
وتحدث عبد الحفيظ عن قراره بفرض عقوبة مالية على اللاعب الذي يتحدث لوسائل الإعلام، مؤكدًا أن القرار يأتي من أجل فرض مزيد من التركيز داخل الفريق، حتى لا يتأثر مستوى الفريق نظرًا لأنه ينافس على بطولات محلية وقارية.
وأكد عبد الحفيظ أن لاعبي الأهلي يقدرون مسئولياتهم تجاه النادي بشكل كبير، مشيرًا إلى أن وجود وليد سليمان مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل المباراة رغم إصابته وعدم مشاركته يأتي نظرًا لدوره الكبير داخل الفريق، ومؤازرته زملاءه.