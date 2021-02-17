أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز على المريخ السوداني بثلاثية نظيفة، في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق الذي ينافس على البطولات يجب أن يبذل مجهودًا كبيرًا دائمًا.

ووجه عبد الحفيظ الشكر إلى اللاعبين على المجهود الذي قدموه خلال المباراة، مشيرًا إلى أنهم خاضوا مباراة قوية للغاية، وظهروا بشكل جيد طوال المباراة، وشهد الشوط الثاني تفوقًا واضحًا للأهلي، نجح خلاله في تسجيل 3 أهداف، مشددًا على أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة أنها تأتي في افتتاح مشوار الفريق بالمجموعة.

وأوضح أن المباراة حققت إيجابيات عديدة، أهمها تسجيل والتر بواليا هدفه الأول مع الأهلي، وكذلك عودة سعد سمير للمشاركة مع الفريق مجددًا، وتألق جونيور أجايي بعد عودتهما من الإصابة.

وتعليقًا على مواجهة سيمبا التنزاني الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثانية، قال عبد الحفيظ: «من المقرر أن نسافر يوم الجمعة. مباراة لن تكون سهلة، لأن سيمبا فريق قوي وتطور أداؤه كثيرًا في الفترة الأخيرة، ويقدمون كرة قدم جميلة ولكن أتمنى أن يحالفنا التوفيق خلال المباراة وأن نعود بالنقاط الثلاث».

وتحدث عبد الحفيظ عن قراره بفرض عقوبة مالية على اللاعب الذي يتحدث لوسائل الإعلام، مؤكدًا أن القرار يأتي من أجل فرض مزيد من التركيز داخل الفريق، حتى لا يتأثر مستوى الفريق نظرًا لأنه ينافس على بطولات محلية وقارية.

وأكد عبد الحفيظ أن لاعبي الأهلي يقدرون مسئولياتهم تجاه النادي بشكل كبير، مشيرًا إلى أن وجود وليد سليمان مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل المباراة رغم إصابته وعدم مشاركته يأتي نظرًا لدوره الكبير داخل الفريق، ومؤازرته زملاءه.