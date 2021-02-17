محافظ كفر الشيخ: سقوط بعض أعمدة الإنارة والأشجار بسبب الطقس السيئ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تتعرض لموجة حادة من الطقس تتسم بنشاط الرياح وبسقوط أمطار تصل لحد الثلوج، وخاصة على السواحل الشمالية حتى وسط المحافظة والعاصمة.

وأضاف نور الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن العديد من المراكز شهدت سقوط أمطار ثلجية ظهر اليوم، منوهًا إلى أن حالة الطقس السيئ أدت إلى سقوط بعض أعمدة الإنارة والأشجار دون أضرار أخرى.

ونوه إلى أن الأمواج دخلت بعض القرى ببر بحري، مشيدًا بأجهزة الحكم المحلي كشركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومديرية الأمن؛ لإعادة الحياة لوضعها الطبيعي والتعامل مع المياه.

ولفت محافظ كفر الشيخ إلى إغلاق ميناء البرلس، لمدة 48 ساعة؛ بسبب ارتفاع الأمواج بمقدار يتراوح من أربعة إلى ستة أمتار، موضحًا أن المحافظة تخفف ضغط المياه للسماح لشبكات الصرف استحمال التصرفات الزائدة من الأمطار.

وتعرضت عدة محافظات، اليوم الأربعاء، لموجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار، ما أدى إلى رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وعدم تراكم الأمطار بالشوارع.