«نادي سينما الريو»: عرض تضامني مع محمد بكري

يعرض الجمعة المقبل، بنادي سينما الريو بالعاصمة التونسية، الفيلم الفلسطيني "جنين جنين"، وذلك تضامنا مع مخرجه الفنان الفلسطيني محمد بكري، والذي غرمته محكمة إسرائيلية، منتصف شهر يناير الماضي، مبلغ 80 ألف دولار، بالإضافة إلى حظر فيلمه "جنين جنين" ومصادرة أشرطته ومحوه من يوتيوب.

وقال المشرفون على نادي سينما الريو، إن العرض سيكون متبوعا بنقاش سيقام افتراضيا مع المخرج محمد بكري، مؤكدة على أن الرد على محكمة الاحتلال الإسرائيلي، يجب أن يكون بالمزيد من الإنتاج والإبداع الفني الذي يوثق الرواية التاريخية والإنسانية لما يجري في فلسطين.

فيلم "جنين جنين" الذي أنتج عام 2002، يوثق بإفادات وشهادات حية، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جنين عام استشهد فيها العشرات، خلال العملية المسماة إسرائيليا بعملية "الدرع الواقي".

وعقب القرار أعلن الفنان الفلسطيني محمد بكري،، أنه سيستأنف القرار الجائر الذي أصدرته المحكمة المركزية الإسرائيلية في اللد، بمنع عرض فيلمه، وتغريمه بمبلغ يوازي 70 ألف دولار. لافتاً إلى أنه من الواضح أن «المحكمة سياسية ولا تمت بصلة إلى القانون والقضاء».

وقال إن قرار المحكمة يدل على خضوع القضاء في إسرائيل إلى إرادة جيش الاحتلال، الذي يحاول التعتيم على جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني في المناطق المحتلة». واعتبره «قراراً انتقامياً يسيء لحرية الإبداع الفني، وينبغي أن على كل من تعز عليه الحقيقة، أن يتجند لإلغاء هذا القرار المشين».