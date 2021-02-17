الأوقاف تنهي خدمة إمام وعاملين بناء على أحكام قضائية

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، خدمة هيثم مجدي إسماعيل المنتدب من الإدارة العامة للعلاقات الخارجية للعمل بمكتب وكيل الدعوة بديوان عام الوزارة؛ لانقطاعه عن العمل، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.



وأكدت الوزارة، أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة.



وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة إنهاء خدمة كل من عبدالحميد محمد عبدالحميد إمام وخطيب بأوقاف القليوبية، وحامد حسين عبدالصمد عامل بأوقاف الإسكندرية، ويوسف سلامة رزق سلامة عامل بأوقاف الدقهلية بناء على أحكام قضائية.



ونوهت بأن ذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، مشددة أنه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القليوبية والإسكندرية والدقهلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.