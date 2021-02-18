تيسنكروب الألمانية تعلن عدم بيع قطاع الصلب بالشركة لمنافستها ليبرتي ستيل

أعلنت مجموعة "تيسنكروب" الألمانية، اليوم الأربعاء، أنها لن تبيع قطاعها للصلب إلى منافستها "ستيل ليبرتي".

وأوضحت الشركة أنها أنهت محادثاتها مع "ستيل ليبرتي" حول بيع محتمل لقطاع الصلب "تيسنكروب ستيل أوروبا"، وقالت إنه بهذا لن يتم بيع نصيب الشركة الألمانية.

وذكرت المجموعة الألمانية أن السبب في قطع المحادثات هو تباعد التصورات بشأن قيمة الشركة وهيكل الصفقة، وطالبت بالعمل على ضمان القدرة المستقبلية لأعمال الصلب اعتمادا على القوة الذاتية للقطاع.

ويعاني قطاع الصلب في المجموعة الألمانية بقوة من تداعيات جائحة كورونا، وقد تراكمت عليه خسائر بقيمة نحو مليار يورو خلال السنة المالية الماضية، لكن القطاع شهد تطورا جيدا مؤخرا، حيث تمكن القطاع المركزي لـ "تيسنكروب" في الربع الأول من السنة المالية 2020/2021 من تحقيق أرباح بقيمة 22 مليون يورو مقارنة بخسائر بقيمة 144 مليون يورو في نفس الفترة من السنة المالية الماضية.

وأسهم في هذا التطور الجيد عودة الارتفاع في حركة إنتاج السيارات والطلب الجيد في مجال صناعة الأجهزة المنزلية والبناء، وقد استفادت "تيسنكروب" من ارتفاع أسعار الصلب.

كانت المجموعة درست عرض شراء مقدما من رجل الأعمال الهندي البريطاني، سانجيف جوبتا، أراد من خلاله نقل إنتاج الصلب في تيسنكروب إلى شركته ليبرتي ستيل مع طرح خيار لبقاء القطاع في المجموعة أو انفصاله عنها.

وكانت مارتينا ميرتس، رئيسة "تيسنكروب"، أعلنت مطلع الشهر الجاري عن وجود حاجة لإيضاحات في عدد "من القضايا المعقدة" في عرض الشراء.