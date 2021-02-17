البرلمان الفرنسي يصدق على إرجاء التصويت في إنتخابات المقاطعات والأقاليم إلى 13 و20 يونيو

صدق البرلمان الفرنسي بتصويت نهائي برفع أيدي مجلس الشيوخ، على تأجيل انتخابات المقاطعات والأقاليم في البلاد من شهر مارس المقبل إلى شهر يونيو المقبل؛ بسبب فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) حيث التزمت الحكومة الفرنسية بموعد 13 و20 يونيو المقبل.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء أن إرجاء الانتخابات سيكون لمدة ثلاثة أشهر فقط، وذلك وفقا لتوصية الرئيس السابق للمجلس الدستوري "جان لويس ديبري" لتجديد المجالس الإقليمية والمقاطعات، فضلا عن مجالس جزيرة "كورسيكا" الفرنسية في البحر المتوسط (الواقعة غربي إيطاليا وشمال جزيرة سردانية) وإقليم "غويانا" (أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية وتقع على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية) وجزيرة "مارتينيك" (الواقعة في شرق البحر الكاريبي).

يذكر أن مجلس النواب الفرنسي أو البرلمان الفرنسي هو الهيئة التشريعية لحكومة فرنسا ويعتبر البرلمان الفرنسي مجلس ثنائي التمثيل فهو يتكون من مجلس الشيوخ الفرنسي (مجلس أعلى) والجمعية الوطنية الفرنسية (المجلس الأدنى).