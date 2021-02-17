أسوان يزيد أوجاع المقاولون العرب بفوز ثمين

ضاعف أسوان أوجاع المقاولون العرب وتغلب عليه بهدف نظيف في عقر داره، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الممتاز.

باغت أسوان أصحاب الأرض بهدف مفاجئ في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، عن طريق عبد العزيز موسى والذي تابع الكرة التي ارتدت من العارضة بتسديدة مباشرة في شباك محمود أبو السعود.

كثف المقاولون العرب هجماته على مدار شوطي المباراة لإدراك هدف التعادل، لكن محاولاته باءت بالفشل أمام الصلابة الدفاعية لأبناء الجنوب والتألق الملفت للنظر من عمر رضوان حارس مرمى أسوان.

الفوز رفع رصيد أسوان للنقطة 14 ويحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 11 ويحتل المركز الـ14 في جدول ترتيب المسابقة.