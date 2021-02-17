أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن عدد شكاوى الابتزاز الجنسي ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 5ر307% قياساً إلى العام الذي سبقه.

وجاء في بيان صادر عن المديرية اليوم الأربعاء "أظهرت إحصاءات شكاوى الابتزاز الجنسي التي وردت، خلال العامين المنصرمين (2019-2020)، إلى المديرية ارتفاعاً كبيراً وخطيراً بأعدادها، حيث تلقت هذه الشعبة 200 شكوى في العام 2019، و815 شكوى عام 2020، بزيادة نسبتها 307,50%".

وذكرت المديرية العامة" بطلبها المتكرر من المواطنين، عدم أخذ صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكل غير لائق تحت أي ظرف من الظروف، أو قبول دعوة أشخاص أو حسابات مجهولة، كي لا يقعوا ضحية ويتم استغلالهم من قبل الآخرين"،بالاضافة إلى "عدم الخضوع لطلبات المبتزين، والإبلاغ فوراً عن هذه الحالات".