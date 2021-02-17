قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن اليوم هام وتاريخي بالنسبة للصندوق، بمناسبة افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي ثلاثة مستشفيات لعلاج الإدمان في مطروح والبحر الأحمر وبورسعيد، مؤكدًا أن أعداد المتقدمين للعلاج يزداد.

وأضاف عثمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي شادي شاش عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن هناك تفاعلًا وثقة حقيقية بما تقدمه الدولة من خدمات في علاج الإدمان، مشيرًا إلى استقبال 400 ألف مريض، خلال الثلاث سنوات الماضية.

وذكر أن علاج المرضى من الإدمان يواكبه تطوير في البنية التحتية للمستشفيات وأعداد مراكز علاج الإدمان وانتشارها الجغرافي؛ لتغطية أكبر قدر من المواطنين، قائلًا إن عدد المراكز العلاجية ارتفع إلى 26 داخل 17 محافظة.

وأوضح مدير مكافحة الإدمان أن الصندوق يستهدف تغطية الجمهورية كافة بمراكز العلاج مجانًا، خلال ثلاثة أعوام، مشيدًا بدور الصندوق في الاهتمام بالعلاج والوقاية عبر التواجد بكثافة في 17 ألف مدرسة، وإجراء سلسلة من الحملات الإعلامية للتوعية بمشاركة اللاعب محمد صلاح وعدد من الرموز المجتمعية، فضلًا عن حملات الكشف على تعاطي المخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى الكشف، خلال الفترة الماضية، على ما يقرب من 300 ألف موظف داخل الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن نسب التعاطي بين الموظفين أقل من 2% الآن.

وتابع عثمان، أن الصندوق يكثف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة التعاطي بين تلك الفئة من 12% إلى 1.8%، مؤكدًا أن مجهودات الصندوق لا تقتصر على سحب المخدر من الجسم.

وذكر أن الصندوق يوفر برامج للدمج المجتمعي مع بنك ناصر؛ لبدء تمويل المشروعات الصغيرة لمرضى الإدمان المتعافين، معلنًا تسليم شيكات لدعم المشروعات الصغيرة بقيمة 5 ملايين جنيه، فضلًا عن تدريب أكثر من 3 آلاف مريض على حرف يحتاجها سوق العمل.