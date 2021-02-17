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جائحة كورونا تزيد من تفشي الحشرات في المواقع التاريخية البريطانية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 5:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 5:20 م
أظهر تحليل للصندوق الوطني لحماية البيئة إن عدد الحشرات في المتاحف والمباني التاريخية البريطانية ارتفع بنسبة 11% خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

ونقلت وكالة "برس اسوسيشن" للأنباء عن هيلاري جارفين، المسؤولة بالصندوق، القول اليوم الأربعاء، إنه لا شك أن إجراءات الاغلاق أعجبت الحشرات".

وأضاف: "الهدوء النسبي والظلام وغياب إزعاج الزوار وطاقم العمل أوجد ظروفا مثالية لليرقات والحشرات البالغة على حد سواء منذ مارس الماضي"، موضحة أن هناك أيضا زيادة في العفن.

ويقوم الصندوق حاليا باختبار أسلوب جديد لمواجهة العث في الملابس، باستخدام دبابير صغيرة مع فيرومونات كيماوية.  

قالت جارفيس: "نأمل أن يقدم هذا الأسلوب طريقة عملية ودائمة يمكن لأي من منشآتنا استخدامها للتعامل مع الحشرات".

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