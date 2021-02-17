 هالة زايد: أنشأنا منظومة التأمين الصحي لصالح المواطن البسيط جدا - بوابة الشروق
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هالة زايد: أنشأنا منظومة التأمين الصحي لصالح المواطن البسيط جدا

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 4:05 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 4:05 ص

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن منظومة التأمين الصحي الشامل تخدم المواطن المصري، معلقة: «معمولة للمواطن المصري البسيط جدًا»، وفقًا لتعبيرها.

وأضافت زايد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن 100% من المواطنين بمحافظة بورسعيد يحصلون على الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل بنفس المعايير، مشيرة إلى أن المواطن يستطيع التوجه للمستشفى الذي يرغب فيه، إذا كان تابعًا للمنظومة.

وأكدت أن الدولة حريصة على زيادة مخصصات الصحة، فضلًا عن الحوكمة الكبيرة والإدارة للاستثمارات بشكل يحقق مردودًا صحيًا ومجتمعيًا وسياسيًا أعلى من الطريقة التقليدية القديمة المتبعة.

وأوضحت الوزيرة أن الإنفاق على المبادرات الصحية يمس 100% من الشعب، مستشهدة بتقرير البنك الدولي والذي لفت إلى أن كل دولار تنفقه مصر على مبادرة الأمراض المزمنة يحقق على الأرض نحو 2.5 دولار.

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