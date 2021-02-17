 الأمين العام للناتو يعتزم مطالبة وزراء دفاع الحلف بتكثيف أنشطة الردع - بوابة الشروق
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الأمين العام للناتو يعتزم مطالبة وزراء دفاع الحلف بتكثيف أنشطة الردع

د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 8:23 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 8:23 ص

 من المقرر أن يطلب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، من وزراء دفاع الحلف في اجتماع اليوم الأربعاء ضخ المزيد من الأموال لأنشطة الردع والدفاع المشترك.

وقال ستولتبيرج هذا الأسبوع: "أن ننفق معا مزيدا من الأموال، سيُظهر قوة التزامنا بالمادة 5، ووعدنا بالدفاع عن بعضنا البعض".

وأوضح أن هذه الدفعة ستدعم عمليات الانتشار للحلفاء في الجانب الشرقي المواجه لروسيا من الكتلة المكونة من 30 عضوا والحماية الجوية والانتشار البحري والمناورات المشتركة.

وقال للصحفيين إن ذلك سيساعد أيضا في تحقيق التوازن في التكاليف بين الحلفاء، وهو موضوع محل خلاف متكرر بين الولايات المتحدة ذات الإنفاق الضخم وحلفاء آخرين، وخاصة ألمانيا.

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