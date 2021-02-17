قال أحمد النجار شاهد عيان علي حادث الإعلامي عمرو أديب، إن سيارته كانت علي بعد متر من موقع الحادث، وروى أن زجاج سيارة أديب تهشم أثناء اصطدامها بسيارة الأنابيب من الخلف، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة لسائق النقل، ما تسبب في إصابته بجروح في الرأس والوجه.



وأضاف النجار أن إيرباج سيارة عمرو أديب أنقذت حياته، لافتاً إلى أن أديب خرج من سيارته يردد: "أنا كويس بس صدري واجعني".



وأضاف الشاهد أنه برفقة مواطن آخر قاموا بنقل سائق سيارة الأنابيب ويدعي عم ناصر والإعلامي عمرو أديب إلي مستشفي دار الفؤاد، لإجراء الفحوصات، إلا أن أديب خرج عندما تأكد من سلامته، ومازال سائق النقل محتجزا بسبب ارتفاع ضغط الدم.



