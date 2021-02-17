 فتح طريق النقب في وسط سيناء بعد إغلاقه بسبب الظروف الجوية - بوابة الشروق
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فتح طريق النقب في وسط سيناء بعد إغلاقه بسبب الظروف الجوية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 2:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 2:34 ص

أعادت إدارة مرور نخل في وسط سيناء فتح طريق النقب أمام حركة سير السيارات بعد إغلاقه بسبب الظروف الجوية، وذلك بعد انحصار العاصفة الترابية واستقرار الأحوال الجوية.

وأكدت المصادر إعادة فتح الطريق بعد تحسن الأحوال الجوية أمام حركة السيارات، حيث سبق إغلاقه لنحو ساعتين بعد هبوب عاصفة ترابية أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية.

وتتعرض محافظة شمال سيناء حاليا لرياح شديدة مصحوبة برمال وأتربة وانخفاض كبير في درجة الحرارة وأمطار خفيفة على عدد من المدن، وقد قررت المحافظة رفع درجة الاستعداد على مستوى كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية.

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