 الأردن والسعودية يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأردن والسعودية يبحثان سبل تعزيز التعاون العسكري

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 6:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 6:05 م

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي، اليوم الأربعاء، مع رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية السعودية الدكتور بندر بن صالح المسلماني، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات العسكرية، وتبادل الخبرات في المجالات التدريبية فيما بينهما.

وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة، خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه بالقيادة العامة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى عمق العلاقة القائمة بين الأردن والسعودية ومدى التعاون المستمر بين البلدين الشقيقين في المجالات العسكرية.

من جانبه، أكد الدكتور بندر أهمية العلاقة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين والتعاون المستمر بينهما، وحرص الطرفين على فتح قنوات جديدة في مجالات التعاون العسكري المشترك.

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