محمد حسن: «اللوكاندة» تجربة جديدة تعتمد على الإبهار

أعرب الفنان محمد حسن رمضان عن سعادته بعرض "اللوكاندة" يوم الجمعة المقبل، على قناة DMC في الثامنة مساء، كأول سيت كوم مسرحي يعرض أسبوعياً كل جمعة.

وأوضح حسن أن مسرحية اللوكاندة تجربة جديدة تماما ومختلفة تعتمد على الإبهار ويشارك بها مجموعة مميزة من النجوم تحت إشراف الفنان أشرف عبد الباقى.

"اللوكاندة" بطولة أشرف عبد الباقى، حمدى المرغنى، ويزو، دياب، محمد حسن، إبرام سمير، أحمد الطماني، وعلي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوى، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد بطاوي ، أحمد فرج ، نورهان منصور، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد ، مصطفى حمزة ، محمد عصام، شريف حسنى، وهي من تأليف كريم سامى، وأحمد عبد الوهاب، ديكور محمود سامى، إضاءة مصطفى عز الدين، وأغاني العرض من كلمات أيمن بهجت قمر، موسيقى أحمد الموجى، ملابس هالة زهوى ، مخرجين منفذين سامح عبدالسلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدى سلامة، فكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، وإنتاج وورك شوب وسينرجي.