وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة السويس وشلمبرجير

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الأربعاء، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة السويس وشركة "شلمبرجير لوجيكو"، التي وقعها عليها الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، وكريم بدوي المدير التنفيذي للشركة في مصر والشرق الأوسط.

وأكد الشرقاوي في، تصريح اليوم الأربعاء، أن هذا الاتفاق يأتي ضمن خطة الجامعة الاستراتيجية في الانفتاح على مختلف مؤسسات سوق العمل لتوفير مخرجات قادرة على المنافسة على شتى المستويات محليا وإقليميا ودوليا، معربا عن سعادته بهذه المذكرة التي تهدف لتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لدعم العملية التعليمية.

وأوضح أن مذكرة التفاهم تتضمن بنود لتدريب طلاب الجامعة وأعضاء الهيئة المعاونة الذين يتم ترشيحهم في واحدة من كبرى الشركات في مجال البترول، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الجانب التعليمي للطالب من خلال إقامة ورش عمل عملية.

وقال رئيس جامعة السويس إن المذكرة ستساعد فى استكشاف الأنشطة المختلفة في عمليات شلمبرجير والحد من الفجوة بين الأوساط الأكاديمية واحتياجات السوق الحقيقية كما ستساعد في التأكد من أن ثقافة الصحة والسلامة والبيئة مغطاة جيداً إضافة إلى مدى استيعاب الطلاب لأهميتها قبل انخراطهم في سوق العمل وتقديم شهادات التدريب الصناعي للمتدربين.

تجدر الإشارة إلى أن التوقيع شهد حضور الدكتور عبير شعيب وعميد كلية هندسة البترول والتعدين وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.