 السودان يعتزم تنظيم مؤتمر لمناقشة تطوير المعابر مع دول الجوار - بوابة الشروق
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السودان يعتزم تنظيم مؤتمر لمناقشة تطوير المعابر مع دول الجوار

علم السودان
علم السودان
الخرطوم - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 5:35 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 5:35 م

تعتزم المفوضية القومية للحدود بالسودان تنظيم مؤتمر جامع لمناقشة تنمية وتطوير المعابر مع دول الجوار وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري معها.
وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان اليوم الأربعاء - أن عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، التقى مع رئيس المفوضية القومية للحدود الدكتور معاذ تنقو، لمناقشة هذا الأمر.
وأوضح الدكتور معاز تنقو، في تصريح صحفي، أنه أطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي على مبادرة المفوضية لعقد المؤتمر برعاية التعايشي ومشاركة الجهات المختصة، لمناقشة عدد من الأوراق العملية بهدف الخروج بتوصيات ورؤي عملية بناءة.
وأضاف أن السودان لديه العديد من المعابر مع دول الجوار، لافتا إلى أن المؤتمر يهدف لبحث كيفية تطوير هذه المعابر، لتنشيط وتعزيز علاقات السودان الاقتصادية والتجارية، مما يسهم بصورة فاعلة في تنمية صادرات وواردات البلاد وخدمة الاقتصاد الوطني.

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