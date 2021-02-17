 فيديو.. محلية النواب: لقاء مع لجنة الإسكان يوم 28 فبراير لمناقشة اشتراطات البناء - بوابة الشروق
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فيديو.. محلية النواب: لقاء مع لجنة الإسكان يوم 28 فبراير لمناقشة اشتراطات البناء

أمل محمود
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 4:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 4:53 ص

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم دعوته أمس مع رئيس لجنة الإسكان في مجلس الوزراء، لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه سيتم اجتماع بين لجنتي التنمية المحلية والإسكان يوم 28 فبراير المقبل، للاستماع لرأي الأعضاء فيها، فضلًا عن عقد لقاء آخر لبعض من نواب حزب مستقبل وطن خلال يوم 27 فبراير لمناقشة الأمر ذاته.

وأفاد بأنه سيتم إعداد تقارير بناءً على مخرجات اللقائين سواء بالإجازة الكاملة أو الإجازة بتحفاظات على بعض البنود مقترنة بمقترحات من النواب، منوهًا أنه بذلك يكون التعاون موضوعي.

وأوضح أنه تم التطرق إلى ضرورة خروج الوزراء إعلاميًا للحديث عن ملفاتهم ومشروعاتهم، لافتًا إلى إشارة رئيس الوزراء للمشكلة السكانية والتي يتم وضع حلول لها حاليًا.

وذكر أن قضية النمو السكاني بحاجة إلى تكاتف جميع مؤسسات الدولة، خاصة لأنها تتطلب رفع وعي المواطنين، مؤكدًا أن البرلمان والشعب سيدعم القيادة السياسية في حلها.

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