إعادة فتح ميناء نويبع البحري واستمرار غلق ميناء شرم الشيخ

أعلنت الهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان لها مساء اليوم الأربعاء، إعادة فتح ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار حركة الرياح، واستئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، مع انتظام حركة الملاحة وأعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة بموانئ البحر الأحمر.

وأكد البيان استمرار غلق موانئ السويس والغردقة وشرم الشيخ.

وأوضح البيان أن مديري الموانئ يتابعون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية؛ حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.