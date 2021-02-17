القوى العاملة بالنواب: تسهيلات وتشريعات للحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة

قالت إيمان العجوز، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة لديها قضايا عدة لدراستها، من أجل دعم العمالة المصرية، منوهة بأن ملف العمالة غير المنتظمة حاز على اهتمام الجميع خلال جائحة كورونا.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أن جائحة كورونا كانت بمثابة إنذار لخطورة الموقف الحقيقي للعمالة غير المنتظمة، ذاكرة أن اللجنة تضع التسهيلات والتشريعات للحفاظ على حقوق تلك الفئة.

وذكرت أن اللجنة تتابع عن قرب حصر الأعداد من العمالة غير المنتظمة، وتراقب ذلك للتأكد من سرعة الانتهاء من الحصر بشكل كبير، معقبة: «لا نمتلك رفاهية الوقت وسط التحديات الصحية والاقتصادية وجائحة كورونا».

وأفادت بأن مجلس النواب يصر على متابعة التحول الرقمي لوزارة القوى العاملة، لأنه يسهل على العامل غير المنتظم التسجيل بالمنظومة، إضافة إلى معرفة العمال الذين لا يمتلكون مهنة أو وظيفة.

وأكدت أن التحول الرقمي يساهم في التواصل بين المصانع والهيئات والمؤسسات التي تطلب العامل لشغل الوظيفة، والعمالة غير المنتظمة بسهولة وبسرعة، مضيفة: «سنطالب باستمرار دعم العمالة غير المنتظمة لحين انتهاء جائحة كورونا».