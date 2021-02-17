مكافحة الإدمان: المنيا وسوهاج تسجلان أعلى نسب في التدخين وتعاطي المخدرات

قال الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائق بصندوق مكافحة الإدمان، إن محافظتي المنيا وسوهاج تسجلان أعلى نسب في التدخين وتعاطي المخدرات على مستوى الجمهورية.

وأشار عسكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، إلى التوصل إلى هذا الأمر من خلال دراسة أجريت للكشف عن نسبة التدخين وتعاطي المخدرات في جميع محافظات الجمهورية، موضحًا أن هذه الدراسة أثبتت تراجع معدلات التدخين والتعاطي مقارنة بعام 2014.

وأضاف أن الجهود التي قامت بها الدولة لمكافحة الإدمان، كان لها دور كبير في تراجع هذه النسب، من خلال الحملات المكثفة والبرامج الوقائية والعلاجية والإعلامية، وخاصة حملة أنت أقوى من المخدرات التي قام بها نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح.

وأوضح أن جميع الجهات المعنية مازالت مستمرة في بذل المزيد من الجهود، لخفض هذه المعدلات بشكل أكبر، والوصول بها إلى نسبة أقل من المعدلات العالمية.