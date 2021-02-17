 سياسية ألمانية من أصل فلسطيني تحذر من رسائل الكراهية والتطرف على الإنترنت - بوابة الشروق
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سياسية ألمانية من أصل فلسطيني تحذر من رسائل الكراهية والتطرف على الإنترنت

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 11:21 ص

ترى السياسية الألمانية المنحدرة من أصول فلسطينية، سوسن شيبلي، أن أزمة جائحة كورونا جعلت الرسائل على الإنترنت أكثر تطرفا.

وقالت وكيلة شؤون المشاركة المدنية والشؤون الدولية في حكومة ولاية برلين، في تصريحات لبوابة "واتسون" الإلكترونية: "ما نلاحظه حاليا خلال الجائحة هو غياب الموانع وزيادة التطرف في رسائل الكراهية... كل من يؤيد إجراءات احتواء الجائحة، أصبح هدفا منذ البداية لمنكري كورونا وأصحاب نظريات المؤامرة".

وطالبت السياسية المنتمية للحزب الاشتركي الديمقراطي بالتضامن مع المتضررين، وقالت: "هنا يجب علينا - نحن الديمقراطيين - أن نتضافر ونبدي تضامنا تجاه بعضنا البعض".

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