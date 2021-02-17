حمّل نصر الدين نابي، المدير الفني للمريخ السوداني، هزيمة فريقه أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا على عامل الوقت، مُشيرًا إلى أنه لم يتمكن من الاستعداد جيدًا للمباراة التي تأتي بعد تعيينه مدربًا للفريق بـ 10 أيام.

وفاز الأهلي على المريخ بثلاثة أهداف دون رد أحرزهم محمد مجدي أفشة ومحمود كهربا ووالتر بواليا، في المباراة التي جرت أمس الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقال النابي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس تو :"من السهل أن تتحدث نظرياً عن مواجهة فريق بحجم الأهلي، الكلام سهل، لكن لم يكن لدي الوقت الكافي لكي أستعد لمواجهة الأهلي الذي هو بطل أفريقيا وثالث العالم، والإدارة تعلم ذلك".

وأضاف :"لم أكن ألعب بتحفظ دفاعي كامل أمام الأهلي، ولكن الخطر في الأهلي يأتي من كل جانب في الملعب، فهو فريق كبير يمتلك إمكانيات وحلول، ورغم غياب علي معلول، لكن هناك أفشة صاحب حلول".

وأتم التونسي النابي قائلًا "الأهلي نادي كبير ولا يتأثر بالغيابات، هناك لاعبين مميزين بالفريق، وإن شاء الله تلك الخسارة لا يكون لها أي تأثير بشكل حظوظ الفريق في التأهل".