تطوير العشوائيات: تشكيل لجنة للحوار مع ملاك عقارات مثلث ماسبيرو قريبا

قال خالد صديق، مسؤول تطوير العشوائيات، تعليقًا على فكرة تجديد وتطوير عمارات منطقة مثلث ماسبيرو مع بقائها، إنه من الممكن أن يتم التوصل إلى هذه النتيجة بعد حوار مع الملاك، لكنه ليس قراره.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الثلاثاء، أنه سيتم تشكيل لجنة قريبًا، لإجراء حوار مع ملاك عقارات مثلث ماسبيرو، ذاكرًا أن جهة الولاية في هذا الأمر تتمثل في محافظ القاهرة.

وأفاد بأن شكل مبنى الخارجية ليس قديمًا بل من السهل تطويره، مضيفًا أنه من الممكن إضفاء بعض التعديلات أيضًا على مبنى الإذاعة والتليفزيون.

وعن إمكانية إزالة مبنى ماسبيرو، أوضح أن مبنى التليفزيون رمز للإعلام في الوطن العربي وإفريقيا وله معنى تاريخي، لذا لا يمكن إزالته.

وفيما يتعلق باللملحق التجاري لهيلتون رمسيس، نوه بأنه يمكن أن يدخل حيز التطوير، مضيفًا: «مفيش حد حقه هيضيع»، على حد قوله.

وتابع: «إزالة العمارات الموجودة على الكورنيش توفر علينا مبالغ تتجاوز مليارات الجنيهات»، ذاكرًا أن مصلحة الناس أولوية لدى الدولة.