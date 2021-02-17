قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم مع اللجان النوعية بمجلس النواب جاء بناءً على دعوة منه، مشيرًا إلى استمرار اللقاء لأكثر من 3 ساعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن رئيس الوزراء استمع لكلمة كل رؤساء اللجان وعقب عليها جميعًا، ذاكرًا أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع بصفة دورية كل شهرين.

وأشار إلى طلب بعض رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان من رئيس الوزراء لعقد اجتماع مع الوزراء المختصين، مضيفًا أن ذلك يحدث لأول لمرة في المجلس.