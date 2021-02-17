أعرب الإعلامي محمود سعد، عن حزنه الشديد لرحيل وتذكر علاء ولي الدين، قائلًا: «حضرت ميلاده وشقاه».

وأضاف، في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع «يوتيوب»، مساء اليوم الثلاثاء، أن والد علاء يُدعى «سمير» وكان ممثلًا في المسرح، متابعًا: «تشوفوه في مسرحية المشاغبين، الساعي اللي بيدخل كتير في المسرح».

وذكر أن علاء ولي الدين كان أمل والدته، مضيفًا: «لم أر والدة علاء إلا بعد وفاته، لم أصدق نفسي لأنها كانت نسخة متطابقة من شخصية علاء في فيلم الناظر».

وأفاد بأنه كان يحضر التصوير في بعض الأيام ويرى أدوار علاء، ذاكرًا أن الفنان الراحل أدى عددا من الأدوار الصغيرة، حضر تصوير إحداها في فيلم لعادل إمام مع محمد هنيدي.

ونوه بأن علاء ولي الدين كان صوفيًا كبيرًا، مضيفًا أن الراحل «كان يحضر مولد سيدي الشاذلي وهذا الأمر لم يكن يتفاهم فيه».

وأوضح أن آخر عمل صوره علاء ولي الدين كان في البرازيل مع حنان ترك، معقبًا: «كان يقول لها تعالي نقعد في الحتة دي عشان نقول لربنا إننا جينا الحتة دي وصلينا قرآن وهنا قرأنا قرآن»، بحسب تعبيره.

وتابع: «شوفته وهو شقيان وشوفته وهو نجم وكان طيبا وودودا وأحلامه تحس إنها هتنط من عينه»، لافتًا إلى أنه كان يتقابل كثيرًا مع الراحل ويذهببان معًا إلى منزل محمد هنيدي.

وأكد أن الفنان كان بسيطًا وهادئًا، مستطردًا: «طول ماهو قاعد ينكت ومكنش حامل هم الدنيا، ولكن عندما بدأ يتحقق حلمه كان يرغب في عمل الكثير».

وروى لحظة سماعه خبر وفاة علاء ولي الدين، قائلًا: «كنت مع زوجتي وابنتي وفوجئت بحسن عبدالفتاح يهاتفني ويخبرني بما حدث لعلاء».