محافظ أسيوط: مستعدون للتعامل مع أي تغيرات جوية خلال الساعات المقبلة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المعدات والوحدات موجودة ميدانيًا في الشارع؛ للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، ذاكرًا أن أسيوط لم تشهد سقوط أمطار اليوم.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن المحافظة تعرضت لنشاط رياح أقل من المتوسط، ومحملة ببعض الرمال والأتربة، مؤكدًا استعداد وجاهزية المحافظة للتعامل مع أي تغيرات خلال الساعات المقبلة.

وأشار إلى التنسيق المسبق مع هيئة الأرصاد الجوية؛ لاتخاذ إجراءات استباقية، مضيفًا أن الوحدات والمعدات موجودة على مستوى المحافظة، وخاصة بالأماكن التي يحدث بها تجمعات للأمطار مثل الأنفاق.

ولفت محافظ أسيوط إلى رصد أماكن تجمعات الأمطار بشكل مسبق؛ لتحقيق نوع من التحرك السريع ورفع المياه وتحقيق السيولة في المرور، قائلًا إن غرفة أزمات المحافظة منعقدة لمتابعة المستجدات.

وذكر أن المحافظة تجري حملات لتوعية المواطنين بشأن التعامل مع الحالات المماثلة، من خلال أجهزة الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي واللقاءات الميدانية.

وتعرضت عدة محافظات، اليوم الثلاثاء، لموجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار، ما أدى إلى رفع درجة الاستعداد القصوى؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وعدم تراكم الأمطار بالشوارع.