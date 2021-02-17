لإفتاء ناعية أحمد طه ريان: كان شيخ المالكية في عصره

نعت دار الإفتاء المصرية، الدكتور أحمد طه ريان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وأستاذ الفقه والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر.

وقالت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، صباح الأربعاء، «إن الفقيد -رحمه الله- كان يعد شيخ المالكية في عصره، وله الكثير من الجهود العلمية التي لا تحصى، حيث تتلمذ على يديه مئات الطلاب من مصر وخارجها، فضلًا عن مصنفاته القيمة والرصينة في الفقه وأصوله ومشاركاته المتميزة في العديد من المؤتمرات الدولية».

وأضافت «نتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الشيخ الفقيد وتلامذته ومحبيه، داعين الله أن يعلي درجته في الفردوس الأعلى، وأن يجعل ما قدم من علم وعمل متقبلًا وشفيعًا له، وأن يلهم أهله وطلبته الصبر والسلوان».

وتُوفي الدكتور أحمد طه ريان، أستاذ الفقه المقارن وعضو هيئة كبار العلماء، صباح اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.