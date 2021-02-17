رفض حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، الإساءة لناديي الزمالك والإسماعيلي، مطالبا أن ينال المخطئ عقابه.

وكانت قناة أون تايم سبورتس قد أثارت جدلا واسعا بتقرير عن المباراة التي أقيمت بين الفريقين تحت عنوان «الزمالك يواجه الإسماعيلي في مباراة لا تحمل المجاملات أو التفويت».. وهذا ما جعل جماهير الفريقين تطالبهم بالاعتذار فورا.

وفي بيان أصدره الإسماعيلي والزمالك طالبوا فيه عدم الإساءة لهم مطالبين بالاتزام بالسياق القانوني في أي مور تخصهم. وبالفعل أصدرت هيئة الإعلام المسؤولة عن إدارة قناة أون تايم سبورتس بيان رسمي تعتذر من خلاله عما بدر في التقرير الخاص باللقاء، مؤكدين أن المخطئ سينال عقابه في الحال.

وأكد حازم إمام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يرفض الإساءة للإسماعيلي والزمالك لأنهم فريقين كبار للغاية ولن تؤثر فيهم هذه الأمور البسيطة.

وطالب حازم إمام بمعاقبة المخطئ والتسبب حول هذه الواقعة.

وحقق الزمالك فوزا غاليا على الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 13 من بطولة الدوري.