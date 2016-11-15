سياسيون برازيليون: محكمة عليا تأمر الحكومة باعتقال أحد حلفائها

دعا رئيس مجلس النواب في البرازيل آرثر ليرا قادة الحزب إلى اجتماع، اليوم الأربعاء، لمناقشة وضع النائب دانيال سيلفيرا، الذي تم اعتقاله ليلة الثلاثاء بعد نشر مقطع فيديو ينتقد فيه قضاة المحكمة العليا، وفقًا لموقع مجلس النواب البرازيلي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سيلفيرا ، نائب سابق في حكومة الرئيس جايير بولسونارو، أكد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه معتقل وأن "اعتقاله في ظل هذه الظروف هو مصدر فخر". وقال محاميه في بيان إن هذه الخطوة تعتبر اعتداء على حرية التعبير.

وأصدر القاضي ألكسندر دي مورايس الأمر بسجن سيلفيرا ، قائلاً إن الدستور لا يسمح بنشر أفكار مخالفة للنظام الدستوري والديمقراطية، ولا حتى احتجاجات على الشبكات الاجتماعية تهدف إلى انتهاك سيادة القانون، بحسب موقع مجلس النواب.

وستقرر المحكمة اليوم ما إذا كانت ستؤيد قرار السجن أم لا. وبحسب الصحف المحلية، تميل المحكمة نحو الإبقاء على القرار. في هذه الحالة ، سيكون الأمر متروكا لمجلس النواب للتصديق على هذه الخطوة أم لا.