سلسلة أفلام ربيع 2021 تنطلق الجمعة المقبل بفيلم سيد المجهول بالشارقة

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أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون، انطلاق سلسلة أفلام ربيع 2021، والتي تقام عروضها في الثامنة من مساء كل جمعة في سينما سراب المدينة، بالمباني الفنية للمؤسسة في منطقة المريجة.

وتتناول سلسلة الأفلام موضوعات التضحية والرغبة والشغف والطموح في سياقات مختلفة، والجهود التي تبذلها الشخصيات في سبيل تحقيق أهدافها والنجاة والتعايش مع معضلات اجتماعية وسياسية .

وتتضمن العروض المقبلة فيلم "سيد المجهول" للمخرج علاء الدين الجم والذي سيجري عرضه يوم الجمعة 19 فبراير الجاري وفيلم "ميلكميد" للمخرج ديزموند أوفبياجيل والذي سيعرض 5 مارس المقبل، وفيلم "أبناء الشمس" للمخرج مجيد مجيدي والذي سيعرض 2 أبريل المقبل.

وتهدف سلسلة الأفلام إلى توفير منصة نوعية تتيح لعشاق السينما في الإمارات الفرصة لمشاهدة مجموعة متنوعة من الأفلام المستقلة، ضمن الفئات الروائية والوثائقية والقصيرة.