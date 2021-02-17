 مسئولون في غينيا يحذرون من تفشي إيبولا وتحوله لوباء في بلادهم - بوابة الشروق
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مسئولون في غينيا يحذرون من تفشي إيبولا وتحوله لوباء في بلادهم

نقاط للكشف عن إيبولا في موزمبيق
نقاط للكشف عن إيبولا في موزمبيق
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 9:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 9:33 م

حذر مسئولو الصحة في غينيا من تفشي فيروس إيبولا القاتل في بلادهم وتحوله إلى وباء بعد تأكيد وزارة الصحة تفشي الفيروس من جديد في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية في غينيا اليوم الأربعاء، تأكيد وزارة الصحة تجدد تفشي الوباء بعد تسجيل العديد من حالات الإصابة بالفيروس، وأكد رئيس وكالة الصحة الغينية ساكوبا كايتا، أنه تم تسجيل سبع حالات إصابة إيجابية بالفيروس، وتوفي ثلاثة من المصابين.

قال مسؤولو الصحة في غينيا أنه تم تسجيل حالات الوفاة من جراء فيروس إيبولا فى منطقة إنزيريكور الواقعة بجنوب شرق البلاد، وهو ما أثار قلق المسئولين في البلاد لما يعد أول حالات يتم تسجيلها منذ تفشي الوباء، فيما أشار ممثل منظمة الصحة العالمية في غينيا، إلى أن المنظمة تقوم بتعبئة الجهود من أجل إرسال مساعدات سريعة إلى غينيا.

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