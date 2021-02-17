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بريطانيا تدعو لوقف إطلاق النار في مناطق الأزمات لتمكين برامج التطعيم ضد كورونا

علم بريطانيا
علم بريطانيا
د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 7:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 7:45 ص

 دعا وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إلى وقف إطلاق النار في مناطق الأزمات لتمكين برامج التطعيم ضد فيروس كورونا هناك.

وأضاف راب قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء أن هناك حاجة إلى إمدادات عالمية من اللقاحات لمكافحة الفيروس.

وتابع أن هذا هو سبب دعوة بريطانيا إلى وقف إطلاق النار قبل التطعيمات، لضمان وصول اللقاحات إلى الأشخاص الذين يعيشون في مناطق النزاعات.

وتخطط بريطانيا التي تترأس المجلس هذا الشهر للدفع بقرار بهذا الشأن.

وبحسب وزارة الخارجية البريطانية، هناك 160 مليون شخص حول العالم عرضة لعدم تلقي لقاحات كورونا بسبب النزاعات وعدم الاستقرار السياسي في أماكن مثل اليمن والسودان والصومال وإثيوبيا.

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