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جونسون يخطط لإعادة فتح الاقتصاد في غضون بضعة أشهر

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - المصدر: وكالة الأنباء الألمانية
وكالات:
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 9:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 9:09 م

يخطط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإنهاء إجراءات الإغلاق تدريجيا وإعادة فتح اقتصاد بلاده خلال الأشهر الـ5 المقبلة، بعد أن سبقت بريطانيا معظم دول العالم في تطعيم السكان.

وقال جونسون الذي سيحدد مسار الخروج من الإغلاق في 22 فبراير، إن خطة الخروج المرحلي ستكون حذرة لكنها غير قابلة للتراجع مع أن المدارس ستعود للعمل في الثامن من مارس على الأرجح إلى جانب برنامج فحص شامل لمراقبة تفشي الفيروس، موضحا أن الخطة "ستعتمد بقوة على نهج حذر ومتعقل للخروج من الإغلاق بطريقة لا رجعة فيها"، وفقاً لوكالة رويترز.

وأودى فيروس كورونا بحياة 2.4 مليون شخص في أنحاء العالم، وقلب الحياة الطبيعية لمليارات السكان رأسا على عقب وجعل المملكة المتحدة تشهد أسوأ ركود خلال 300 عام.


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