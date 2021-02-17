جونسون يخطط لإعادة فتح الاقتصاد في غضون بضعة أشهر

يخطط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإنهاء إجراءات الإغلاق تدريجيا وإعادة فتح اقتصاد بلاده خلال الأشهر الـ5 المقبلة، بعد أن سبقت بريطانيا معظم دول العالم في تطعيم السكان.

وقال جونسون الذي سيحدد مسار الخروج من الإغلاق في 22 فبراير، إن خطة الخروج المرحلي ستكون حذرة لكنها غير قابلة للتراجع مع أن المدارس ستعود للعمل في الثامن من مارس على الأرجح إلى جانب برنامج فحص شامل لمراقبة تفشي الفيروس، موضحا أن الخطة "ستعتمد بقوة على نهج حذر ومتعقل للخروج من الإغلاق بطريقة لا رجعة فيها"، وفقاً لوكالة رويترز.

وأودى فيروس كورونا بحياة 2.4 مليون شخص في أنحاء العالم، وقلب الحياة الطبيعية لمليارات السكان رأسا على عقب وجعل المملكة المتحدة تشهد أسوأ ركود خلال 300 عام.