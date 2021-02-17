4 نصائح للتخلص من آثار الإرهاق على الوجه

يظهر التعب والإرهاق على الوجه، وذلك عن طريق ظهور الهالات السوداء تحت العين، مما يؤدي إلى الدخول في حالة مزاجية سيئة.

لذلك نشر موقع "هايلي هول" مجموعة من النصائح حول كيفية التخلص من علامات التعب والإرهاق.

• ممارسة روتين جيدًا لوقت النوم

مع انتهاء اليوم يعد الجسم نفسه للنوم، وذلك عن طريق إنتاج الميلاتونين وهو أحد مضادات الأكسدة القوية المضادة للالتهابات، ولكن في ظل إجراءات العمل من المنزل وعدم استخدام المكياج في كثير من الأحيان، يصبح من المغري تخطي روتين العناية بالبشرة المسائي، ولكن يجب وضع روتين جيد للعناية بالبشرة أثناء الليل، إذ يساعد ذلك على تقوية الحاجز الواقي للبشرة ويحافظ على رطوبة البشرة طوال الليل.

• ترطيب منطقة العين

تعتبر منطقة العين هو أول ما يظهر عليها علامات الإرهاق والتعب، لذلك من المهم ترطيب العين لجعلها تبدو أكثر رشاقة، والتأكد من استخدام كريم مرطب جيد للعين يحتوي على مادة الكافيين أو الببتيدات التي تعمل على تحسين مظهر الخطوط الدقيقة بشكل مؤقت عن طريق تنعيم سطح البشرة.

• تنظيف البشرة

من الخطأ أن تعتقد أنك لست بحاجة إلى تنظيف بشرتك قبل النوم إذا لم تغادر المنزل، وذلك لأن الهواء داخل المنزل يمكن أن يكون ملوثًا للغاية؛ لذلك من الضروري إزالة الزيوت والجلد الميت الذي يتراكم طوال اليوم باستخدام منظف زيتي لتنظيف عميق، و المساعدة أيضا في إزالة الشوائب وإذابة المكياج على بشرتك.

• التقشير

يمكن أن يساعد استخدام مقشر كيميائي لطيف على إزالة الطبقة العليا من خلايا الجلد الميتة ويكشف عن بشرة ولون أكثر إشراقًا.