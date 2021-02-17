 الجزائر: التلفزيون الحكومي ينشر اعترافات شخص ادعى استهداف جماعته الإرهابية للحراك - بوابة الشروق
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الجزائر: التلفزيون الحكومي ينشر اعترافات شخص ادعى استهداف جماعته الإرهابية للحراك

الجزائر - د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 10:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 فبراير 2021 - 10:53 م

نشر التلفزيون الحكومي الجزائري، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو تضمن اعترافات لشخص قال إنه ينتمي لمجموعة ارهابية كانت تستهدف الحراك.

وذكر حسين زرقان المدعو أبو الدحداح جوربيب "هدفنا كان نشر فكرنا الجهادي والمسلح عبر المدعو أمير ديزاد والعربي زيتوت ومراد دهينة".

وكشف الإرهابي المزعوم "عن اتفاق للإطاحة بالنظام ونحن ندعم بالسلاح مع الأسماء المذكورة، من خلال تحريض شباب الحراك واختراقه وتمويله عبر الدعوة لعصيان مدني ثم الذهاب نحو العمل المسلح".

يشار إلى آلاف الجزائريين خرجوا يوم الإثنين الماضي في مدينة خراطة 230 كلم شرق العاصمة، في الذكرى الثانية للحراك ، رافعين الشعارات المنادية بالتغيير.

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