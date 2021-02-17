ضرب زلزال بقوة 6ر5 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم الأربعاء، محافظة كوجيلويه وبوير أحمد جنوب غربي إيران.

وقال محمد محمدي مدير عام غرفة أزمات محافظة كوجيلويه وبوير أحمد إن الزلزال الذي وقع مساء الأربعاء، في منطقة سيخت في المحافظة تسبب في انقطاع المياه والكهرباء وأضرارا بالمنازل السكنية في المدينة.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) "حتى الآن لم ترد أنباء عن سقوط قتلى بعد هذا الزلزال".

وأشارت إرنا، بحسب شهود عيان، إلى أن سكان منطقة سيخت تركوا منازلهم، وتوجهوا إلى أماكن مفتوحة في ظل الطقس البارد ودرجات حرارة تحت الصفر.

يذكر أن إيران تتعرض دوما لهزات أرضية عنيفة نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، وأسفر زلزال ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران في عام 1990 عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.