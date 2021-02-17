مرشح رئاسى سابق في بيلاروس يمثل أمام القضاء بتهمة غسل الأموال

مثل المرشح الرئاسى السابق المحتجز فى بيلاروس فيكتور باباريكو، الذي كان منافسا رئيسيا للرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم البلاد منذ أمد طويل في الانتخابات المتنازع عليها العام الماضي، أمام القضاء اليوم الأربعاء.

وتتهم النيابة العامة باباريكو بغسل الأموال والتهرب الضريبي والرشوة، وهي جرائم يمكن أن تضعه خلف القضبان لسنوات في حالة إدانته.

وطلب محامي باباريكو إطلاق سراح موكله /57 عاما/، في اليوم الأول من المحاكمة، قائلا إنه يجب وضعه قيد الإقامة الجبرية بدلا من ذلك.

وفي غضون ذلك، شكت وسائل الإعلام المستقلة من عدم السماح لها بدخول قاعة محكمة مينسك بذريعة أوامر الوقاية من فيروس كورونا، رغم حضور وسائل الإعلام الحكومية.

وكان باباريكو، وهو قطب مصرفي ثري سابق، من بين معارضي لوكاشينكو الذين تم الزج بهم في السجون في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية في التاسع من أغسطس.

وجاء اعتقاله بعد أن أمر لوكاشينكو بمداهمة بنك "بيلجازبرومبانك" الذي كان يرأسه، وهو بنك تابع لشركة جازبروم الروسية الحكومية، للاشتباه في حدوث ممارسات غير قانونية.

ووصف لوكاشينكو باباريكو آنذاك بـ "الوغد" الذي لن ينجح في لعب دور الضحية أو السجين السياسي.