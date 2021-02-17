سجلت صادرات اليابان أكبر زيادة خلال 27 شهرًا في شهر يناير الماضي، مع مواصلة الاقتصاد التعافي من الركود العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا، مدفوعًا بارتفاع معدلات الطلب في الصين ودول آسيوية أخرى.

ووفقا للبيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية في اليابان -التي نقلتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- فقد ارتفعت الصادرات خلال يناير الماضي بنسبة 6.4% مقارنة بتقرير العام السابق لتصل إلى 5.78 تريليون ين (أي ما يعادل 54.5 مليار دولار)، وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر 2018.

وأفادت وزارة المالية اليابانية في تقريرها بأن ارتفاع الصادرات يمثل زيادة للشهر الثاني على التوالي بعدما شهدت نموا قدره 2 في المئة خلال ديسمبر الماضي وأول زيادة في خلال 25 شهرًا.

وأضافت أن صادرات اليابان إلى الصين خلال يناير شهدت ارتفاعا بنسبة 37.5%، وهي أكبر زيادة منذ أبريل 2010، فضلا عن قفزة بنسبة 19.4% في الشحنات إلى آسيا ككل.