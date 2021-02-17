إصابة 3 أشخاص جراء انفجار بجنوب ألمانيا بسبب خطاب مفخخ

أعلنت شركة "ليدل" الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الانفجار الذي وقع داخل مبنى إداري تابع لها في مدينة نيكارزولم بجنوب ألمانيا، حدث عند فتح خطاب مفخخ، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وأضافت الشركة: "نحن مصدومون بسبب الحادثة ونتمنى للزملاء الشفاء العاجل"، مشيرة إلى توفير الرعاية الطبية الشاملة للمصابين.

وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق اليوم انتشار موسع لقواتها في موقع الحادث، وذكرت أن الانفجار وقع قرابة الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، في منطقة صناعية.

وأفادت مصادر أمنية في وقت سابق بأنه لم يتم بعد تحديد ما إذا كان الانفجار نجم عن خطاب أو طرد مفخخ.

وأضافت المصادر أن الشرطة تبحث في ما إذا كان هناك علاقة لهذا الانفجار بآخر وقع في قسم لتسليم البضائع تابع لشركة صناعة مشروبات في مدينة إبلهايم أمس الثلاثاء وأسفر عن إصابة عامل بصدمة جراء صوت الانفجار، دون حدوث خسائر مادية.

وذكرت الشرطة أن طردا تسلمه العامل كان السبب في انفجار أمس، ولا تزال ملابسات ذلك الانفجار غير معروفة أيضا.