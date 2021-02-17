الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين بالحديدة

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أسقطت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني بأن، القوات الحكومية رصدت تحليق طائرة استطلاع حوثية شرق مديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة "وتعاملت معها بنجاح، وتمكنت من إسقاطها على الفور".

وأضاف البيان أن "طائرة الاستطلاع الحوثية تحتوي على قطع مستوردة من إيران وتم تصنيعها من قبل خبراء إيرانيين".

واتهم البيان جماعة الحوثي بالتصعيد الخطير جنوبي الحديدة، والاستمرار بانتهاك الهدنة في المحافظة.