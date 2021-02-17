محافظ الغربية يقعد اجتماعا لبحث آليات وضع خريطة استثمارية للمحافظة

عقد طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا، مع وفد هيئة الاستثمار، وجهاز المجتمعات العمرانية بالغربية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والنائب محمد مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، لوضع خريطة استثمارية لمحافظة الغربية تتفق مع واقع المحافظة بهدف تنشيط الاستثمار وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنشيط الاستثمار بـ٥ محافظات هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية ، المنوفية).

بدأ المحافظ الاجتماع بشكر النائب محمد مرعي على دعمه الدائم للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة، موضحاً أن الغربية بها العديد من الموارد (الصناعية، والزراعية، والسياحية والبيئية) التي تشكل عوامل جذب للمستثمرين، وأوضح أن المحافظة لا تهدف فقط لتطوير صناعة الغزل والنسيج بالمحلة والزيوت والصابون بكفر الزيات ولكن هناك ٢٣ قرية متخصصة في صناعات مختلفة، وهي (العطور والأخشاب، والعنب والزبيب، والألبان، واللحوم، والبلاستيك، والسجاد الشرقي، وإعادة تدوير الكاوتش، والأثاث وغيرها من الصناعات)، ولذلك أطلقت المحافظة مبادرة "نحن الأكثر إنتاجاً" بهدف رفع كفاءة تلك القرى في البنية التحتية والخدمات واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة.

وأشار المحافظ إلى المشاريع التي يمكن إقامتها بالمحافظة في المحور الزراعي والحيواني مثل مصانع حفظ اللحوم، صناعات تجميد اللحوم ومشروعات إنتاج البيض، ومشروعات تربية الماشية، ومشروعات إنتاج البايوجاز من روث الحيوانات، وأقفاص الاستزراع السمكي على فرعي النيل ومصانع لمنتجات الألبان المختلفة.

واختتم رحمي كلمته بضرورة الاستفادة من وجود العديد من المناطق الأثرية والسياحية بالمحافظة من خلال تنفيذ زيارات اليوم الواحد، وإنشاء الفنادق، والحدائق العامة، والمطاعم وكذلك استغلال