الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نجح في تحقيق فوز كبير على حساب المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى لحساب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتعد ثلاثية اليوم هي الثالثة للأهلي في مستهل مشواره بدور المجموعات، وتعود المناسبة الأولى في نسخة 1999، عندما تمكن الأهلي من الفوز على شوتنج ستارز النيجيري في ملعبه ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، عن طريق شادي محمد ومحمد جودة وأحمد بلال.

وعاد الأهلي ليفتتح مشواره بدور المجموعات لنسخة 2001 بالفوز على حساب بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة 3-1، سجل ثلاثية الأهلي في تلك المباراة علاء إبراهيم وصنداي وسجل أحمد أبو مسلم الهدف الثالث.

وتعد ثلاثية الأهلي مساء اليوم أول ثلاثية نظيفة في مستهل مشواره بمرحلة المجموعات في تاريخ مشاركاته بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبات الفوز الذي حققه الأهلي على حساب المريخ السوداني هو أفضل انطلاقة للفريق بمرحلة المجموعات، وأكبر فوز منذ قيام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» بتعديل لوائح البطولة وتطبيق دوري المجموعات.

وكان الأهلي قد فاز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن افتتاحية دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

افتتح محمد مجدي أفشة التسجيل في الدقيقة 57، وأضاف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 63، واختتم والتر بواليا الثلاثية بحلول الدقيقة 71.