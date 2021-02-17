نفى المحامي محسن البهنسي، وكيل دفاع اليوتيوبر شادي سرور المحبوس احتياطيا فى اتهامه ببث ونشر أخبار كاذبة، إخلاء سبيل موكله، وهو الخبر الذي ذكرته عددا من وسائل الإعلام فى الساعات الماضية.

وأوضح البهنسي فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن الأخبار المتداولة بعددا من المواقع حول إخلاء سبيل موكله «عارية من الصحة»، مشددا على أن شادي سرور مازال محبوسيا على ذمة القضية التي تحمل الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ«الصفافير».

وأشار البهنسي إلى أن غرفة المشورة بمحكمة الجنايات ستنظر في 8 مارس المقبل تجديد حبس شادي سرور، متمنيا فى الوقت ذاته أن يتم إخلاء سبيل موكله بأي ضمان تقرره النيابة أو المحكمة المختصة.

وذكر البهنسي أن شادي يواجه اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية محظورة، ونشر وبث أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضم هذه القضية عددا من الصحفيين والمشاهير أبرزهم: «محمد صلاح، وسولافة مجدي، وإسراء عبد الفتاح، وأحمد شاكر، والمحاميين عمرو إمام، وماهينور المصري».